Die Kostüme der Kinder-Darsteller werfen große Dinausaurierschatten an die Wand. Bildrechte: Anhaltisches Theater Dessau

Das Stück basiert auf Spielbergs Film "Jurassic Park" und der wiederum auf dem Bestseller von Michael Crichton. Und das Zauberwort heißt: Erinnerung. Klaus Gehre hat sich an den Hollywood-Blockbuster erinnert, der Maßstäbe gesetzt hat im Bereich Computeranimation und – bis "Titanic" kam – der erfolgreichste Film überhaupt war. Das ist die erste Qualität des Abends: dass man sich als Zuschauer gemeinsam mit den drei Schauspielern auf der Bühne daran erinnern kann, an die eigene Kindheit.



Hier kommt der Gerümpelkeller ins Spiel. Die drei Schauspieler finden darin Spielzeug wieder und beginnen, damit zu spielen. Sie landen mitten in der Filmhandlung. Das ist die Oberflächenebene, auf der das Stück spielt. Die macht sowohl den mitspielenden Kindern – deren Saurierköpfe riesige Schatten werfen – als auch dem Publikum viel Freude. Das ist kein Kindertheater, aber auch die Kinder im Zuschauerraum amüsieren sich dabei prächtig.