Vor dem geschlossenen Vorhang kann das Publikum zwei Saufkumpel beobachten, die scheinbar in der Nacht durch die Straßen torkeln. Als dann einer von den beiden auf der Straße einschläft, verkleidet der zweite ihn als Fledermaus – und am nächsten Morgen entdecken ihn andere in diesem peinlichen Zustand. Genau dafür will sich Dr. Falke rächen und lädt seinen Freund Eisenstein, bevor dieser ins Gefängnis soll, zu einem rauschenden Fest ein. Dort wird er der Untreue überführt, indem er von seiner verkleideten Frau verführt wird, die wenige Stunden zuvor noch selbst mit ihrem Liebhaber zugange war. Die vertrackte und auch etwas abstruse Geschichte begeistert die Menschen seit 150 Jahren, auch wegen ihrer eingängigen Melodien. In Leipzig bringt Peter Lund den Klassiker auf die in kräftigem Gelb strahlende Bühne der Musikalischen Komödie. Er aktualisiert die Handlung nicht unbedingt, aber schaut dennoch mit einem modernen Blick auf die Handlung. "Ein Geschenk", meint der Kritiker Werner Kopfmüller in der "Leipziger Volkszeitung". Auch musikalisch bleibe wenig zu wünschen übrig. Bildrechte: Ida Zenna

Weitere Informationen "Die Fledermaus"

Operette von Johann Strauss



Adresse:

Musikalische Komödie

Dreilindenstraße 30

04177 Leipzig



Dauer: 165 Minuten, eine Pause



Termine:

1. Dezember, 15 Uhr

Edward Clug gehört aktuell zu den gefragtesten Choreografen und findet sich auf dem Spielplan aller großer Häuser, zuletzt schuf er beispielsweise in Leipzig ein Ballett zu "Der kleine Prinz". Bereits 2009 schuf er das Ballett "Radio and Juliet", mit dem er weltweit Erfolge feierte und das aktuell auch vom Ballett in Halle getanzt wird. Ausgangspunkt ist die berühmte Szene aus dem Shakespeare-Drama "Romeo und Julia", als Julia aus ihrem todesähnlichen Schlaf aufwacht, um ihren geliebten Romeo tot neben sich zu finden. Nun beginnt sie über ihr Leben nachzudenken – zu den Songs der Band Radiohead. Es ist eine neoklassizistische Choreografie, die sich als am klassischen Ballett mit gestrecktem Bein orientiert und lebt von schnellen Bewegungen und Drehungen. Ein Tanz-Stück mit hohem Tempo und etwas Erotik. "Wie stark, ja unverwüstlich diese Choreografie ist, zeigt deren impulsive, sensitive, energetisch bezwingende Aneignung durch das Ballett der Bühnen Halle. Auch darin, dass technische und tänzerische Mittel sich mitreißend ergänzen und überdies die zahlreichen Adaptionen der Tragödie noch um eine ziemlich eigenwillige Perspektive bereichern", meint der Kritiker Roland Dippel in der "Mitteldeutschen Zeitung". Bildrechte: Yan Revazov

Weitere Informationen "Ich... | Radio & Juliet"

Choreografien von Johan Plaitano und Edward Clug



Adresse:

Opernhaus

Universitätsring 24, 06108 Halle (Saale)



Dauer: 120 Minuten, eine Pause



Termine:

1. Dezember, 16 Uhr



Es war der Aufreger des diesjährigen Buchherbstes: Martina Hefter hat den Deutschen Buchpreis gewonnen. Das wäre sicherlich kein Problem, wenn nicht jemand anderes bei der Preisverleihungsgala in Frankfurt (Main) rumgebrüllt hätte und einige Feuilletons die Juryentscheidung tatsächlich angezweifelt hätten. Aber natürlich hat Martina Hefter den Preis genauso verdient, wie die anderen Nominierten: "Martina Hefter, dank ihrer raffinierten Erzählstrategie, kann auf nur 224 Seiten ein ganzes Panorama deutscher Gegenwart, angefüllt mit Kunst- und Filmerlebnissen, Reflexionen über die Beziehungen von Jungen und Alten, Kranken und Gesunden, erster und dritter Welt, entfalten", meint MDR KULTUR-Literaturkritiker Jörg Schieke. Ihr Roman "Hey, guten Morgen, wie geht es dir?" erzählt von einer älteren Frau, die sich um ihren schwerkranken Mann kümmert, tanzt und Performances entwickelt und nachts mit sogenannten Love-Scammern schreibt – solche, die einsame Menschen auf den Sozialen Medien anschreiben, ihnen Verbundenheit vorgaukeln und dann nach Geld fragen. Bildrechte: Maximilian Gödecke Photography, Berlin

Weitere Informationen "Soft War"

von und mit Martina Hefter und Patrice Lipeb



Adresse:

Residenz

Halle 18 (Aufgang E)

Spinnereistraße 7

04179 Leipzig



Termine:

29. November, 20 Uhr (Restkarten)

30. November, 20 Uhr

5. Dezember, 20 Uhr (Restkarten)

6. Dezember, 20 Uhr (Restkarten)

7. Dezember, 20 Uhr

So viel wurde in Deutschland schon lange nicht mehr über Krieg gesprochen. Nachdem Russland mit einer Großoffensive versucht hat, sich die gesamte Ukraine einzuverleiben und immer noch verzweifelt kämpft, und auch nachdem im Nahen Osten der Konflikt mit Israel nach dem Überfall der Hamas wieder entfacht ist, hat sich Redebedarf entwickelt. Das Leipziger Performance-Kollektiv Studio Urbanistan will in ihrer neuesten Arbeit "Somewhere There’s War" zeigen, dass der Krieg uns noch näher ist. Dass wir zwar in unseren friedlichen Städten und Dörfern leben, doch im Menschen direkt neben uns echte Kriegserfahrungen lebendig sind. Für ihren neuesten Audiowalk haben sie mit solchen Menschen gesprochen: einer Holocaust-Überlebenden, Soldatinnen und Kriegsflüchtlingen. Während das Publikum diesen Geschichten lauscht, durch die unter anderem die bekannte Schauspielerin Tilla Kratochwil ("Der goldene Handschuh", "Tár" und "In Liebe, Eure Hilde"), werden sie in drei Gruppen auf unterschiedlichen Wegen durch eine Musterhaus-Siedlung geführt – einen Ort, der auf absurde Weise menschen- und damit konfliktleer ist und dabei aber gleichzeitig komplett irreal. So soll das Stück zeigen, wie nah uns der Krieg als solcher in Wahrheit ist.