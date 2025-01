"Und dann geht in der Musikalischen Komödie vom ersten Ton an die Sonne auf", schreibt der skeptische Musik- und Theaterkritiker der "LVZ", Peter Korfmacher zur Premiere von "Die Juxheirat" in der Musikalischen Komödie. Viele Operetten sind nach der Uraufführung in Vergessenheit geraten, einige sicherlich zu Recht. Das stand auch bei diesem Werk von Franz Léhar zu befürchten, der erst danach seinen großen Durchbruch feierte. Die Handlung wirkt bescheuert: Eine junge Witwe schwört den Männern ab und gründet dafür einen Klub und nach einigen Verwechslungen landen fast alle unter der Haube. Doch tatsächlich überzeugt das Textbuch mit einigen Pointen und auch das Setting der Autoindustrie wirkt mit Technikgläubigkeit und Geschwindigkeitsgier sehr heutig. Die Regie setzt das in Leipzig auch wunderbar um, bringt sogar aktuelle Debatten mit unter – allerdings ohne zu erschlagen, so Korfmacher: "Sie zieht doppelte Böden ein – und lässt unterm Strich den Schwank trotz allem Schwank sein." Dabei überzeugt auch die musikalische Leistung im Graben und auf der Bühne an diesem "schönen Abend". Bildrechte: Tom Schulze

Weitere Informationen "Die Juxheirat"

Operette von Franz Léhar



Adresse:

Musikalische Komödie

Dreilindenstraße 30

04177 Leipzig



Dauer: 165 Minuten, eine Pause



Termine:

8. Februar, 19 Uhr

9. Februar, 15 Uhr

22. Februar, 19 Uhr

23. Februar, 15 Uhr

Diese Geschichte begleitet die westliche Kultur bereits seit Jahrhunderten: Eurydike wird bei ihrer Hochzeit von einer giftigen Schlange gebissen, woraufhin ihr Ehemann in die Unterwelt steigt und den Totengott Hades mit seinem Gesang erweicht. Die Geschichte wurde vielfach adaptiert: für die erste bekannte Oper von Claudio Monteverdi, für Glucks Opernrevolution oder vom französischen Surrealisten Jean Cocteau. Jacques Offenbach drehte die Geschichte ganz auf links und machte die Liebenden zu einem seiner selbst überdrüssigen Ehepaar, in dem Eurydike ein Verhältnis mit dem Gott hat und ihr Mann nur auf Druck der öffentlichen Meinung nachläuft. Diese komische Oper wird zum Ausgangspunkt des Figurentheaterduos Lehmann und Wenzel, die alles zusammendampfen und nochmal überdehnen, um eine "muntere gute Stunde" zu schaffen, so Kritiker Tobias Prüwer bei "Fidena" über "Wanted Eurydike". Sie spielen Musik aus der Konserve oder singen selbst, wechseln gekonnt zwischen Masken, Stabmarionetten und Handpuppen. Im Zentrum haben die beiden einen drehbaren Kasten gestellt, der sich wie durch Magie von der Puppenbühne in die Unterwelt oder den Olymp verwandelt. "Die Komödie ist die schwierigste Theaterform – den tragischen Klassiker in solch überzeugendes, mobiles wie flexibles Figurentheater gegossen zu haben, ist eine ansehnliche Leistung", meint Prüwer. Bildrechte: Dana Ersing

Weiter Informationen "Wanted Eurydike" von Lehmann und Wenzel



Adresse:

Westflügel Leipzig

Hähnelstraße 27

04177 Leipzig



Dauer: 60 Minuten, keine Pause



Termine:

13. Februar, 20 Uhr

14. Februar, 20 Uhr

15. Februar, 20 Uhr

Goethes "Faust" ist ein Monolith der deutschen Dramengeschichte: Im Deutschunterricht führt kaum ein Weg an diesem Werk vorbei, nicht zuletzt, weil das Stück so viele Themen anschneidet: Es wird derb in Auerbachs Keller, tragisch rund um Gretchen und vor allem philosophisch, wenn Faust den Inbegriff des Glücks sucht. Und all das wollen zwei Figuren-Spieler und eine Musikerin in einem kurzen Stück auf die Bühne bringen. Dabei ist der Titel "Faust spielen" von Wilde und Vogel gleich auch Programm: Zu den eigenwilligen Klängen von Charlotte Vogel spielen Michael Wilde und Christoph Bochdansky wie Kinder Szenen aus dem Versdrama, dabei wechseln sich wilde und meditative Momente ab. Der Kritiker Dirk Becker war im "Tagesspiegel" äußerst beeindruckt: "Dieses 'Faust spielen' ist eine Frechheit und ein Vergnügen. Ein Vor-den-Kopf-stoßen und dann wieder Einschmeicheln. Chaos und Weltuntergang. Lustglück und Liebesbetrug." Am Westflügel wird das Stück an zwei Abenden zusammen mit "Johannes Doktor Faust" von Magamura Alkotóműhely gespielt. Die ungarische Gruppe hat sich vom ursprünglichen Faust-Mythos zu einem visuellen Stück inspirieren lassen: Mit einer kleinen Guckkasten-Bühne und kleinen Stabpuppen erzählen sie von einem Mann, der auf seiner Suche nach Wissen einen Pakt mit dem Teufel schließt, um alle Grenzen zu überschreiten. Bildrechte: Robert Voss

Mehr Informationen "Faust spielen"

von und mit Figurentheater Wilde & Vogel und Christoph Bochdansky



Adresse:

Westflügel Leipzig

Hähnelstraße 27

04177 Leipzig



Dauer: 70 Minuten, keine Pause



Termine:

23. Januar, 20 Uhr

24. Januar, 20 Uhr (Doppelabend mit "Johannes Doktor Faust")

25. Januar, 20 Uhr (Doppelabend mit "Johannes Doktor Faust")

Shakespeares "Otello" ist kein leichtes Werk in dieser Zeit: Zwar wird in dem Stück die immer noch wichtige Frage verhandelt, wie ein rassifizierter Mensch in der Gesellschaft aufsteigen kann. Auf den Schauspielbühnen wird das Stück gerne auseinander genommen, um genau diese Frage mit Blick auf die heutige zu betrachten und auch den Rassismus in Shakespeare Stück zu dekonstruieren. In der Opernfassung, wo jedes Wort in Noten gesetzt wird, ist ein solcher Zugriff nicht leicht – an der Oper Leipzig ist es dennoch geglückt. Regisseurin Monique Wagemakers hat Desdemona, die versteinerte Gesellschaft und die ihr innewohnende Frauenfeindlichkeit in den Mittelpunkt gerückt. Geschickt, wie MDR KULTUR-Theaterredakteur Stefan Petraschewsky urteilt. Dabei bleibt die ausdrucksstarke Musik von Giuseppe Verdi nicht auf der Strecke: "Die Musik, die die Handlung nicht nur illustrativ ausmalt, sondern psychologisch grundiert, ist hier auf den Punkt gebracht, kommt hier exemplarisch zur Geltung." Bildrechte: Ida Zenna