Goethes "Faust" ist ein Monolith der deutschen Dramengeschichte: Im Deutschunterricht führt kaum ein Weg an diesem Werk vorbei, nicht zuletzt, weil das Stück so viele Themen anschneidet: Es wird derb in Auerbachs Keller, tragisch rund um Gretchen und vor allem philosophisch, wenn Faust den Inbegriff des Glücks sucht. Und all das wollen zwei Figuren-Spieler und eine Musikerin in einem kurzen Stück auf die Bühne bringen. Dabei ist der Titel "Faust spielen" von Wilde und Vogel gleich auch Programm: Zu den eigenwilligen Klängen von Charlotte Vogel spielen Michael Wilde und Christoph Bochdansky wie Kinder Szenen aus dem Versdrama, dabei wechseln sich wilde und meditative Momente ab. Der Kritiker Dirk Becker war im "Tagesspiegel" äußerst beeindruckt: "Dieses 'Faust spielen' ist eine Frechheit und ein Vergnügen. Ein Vor-den-Kopf-stoßen und dann wieder Einschmeicheln. Chaos und Weltuntergang. Lustglück und Liebesbetrug." Am Westflügel wird das Stück an zwei Abenden zusammen mit "Johannes Doktor Faust" von Magamura Alkotóműhely gespielt. Die ungarische Gruppe hat sich vom ursprünglichen Faust-Mythos zu einem visuellen Stück inspirieren lassen: Mit einer kleinen Guckkasten-Bühne und kleinen Stabpuppen erzählen sie von einem Mann, der auf seiner Suche nach Wissen einen Pakt mit dem Teufel schließt, um alle Grenzen zu überschreiten. Bildrechte: Robert Voss

Mehr Informationen "Faust spielen"

von und mit Figurentheater Wilde & Vogel und Christoph Bochdansky



Adresse:

Westflügel Leipzig

Hähnelstraße 27

04177 Leipzig



Dauer: 70 Minuten, keine Pause



Termine:

23. Januar, 20 Uhr

24. Januar, 20 Uhr (Doppelabend mit "Johannes Doktor Faust")

25. Januar, 20 Uhr (Doppelabend mit "Johannes Doktor Faust")

Die Modewelt ist ja tatsächlich hart umkämpft, und so wirkt es durchaus stimmig, die berühmte Geschichte von Romeo und Julia – dem Paar, das sich verliebte, obwohl ihre Familien verfeindet waren – zu erzählen. Diesen Ansatz hat der hallesche Ballettchef Michal Sedláček für seine Interpretation gewählt. Während Romeo betrübt auf einer Treppe sitzt, werden immer mehr Schneiderpuppen mit Kostümkreationen hereingeschoben. Schnell kommt es zum ersten Streit zwischen Montagues und Capulets. Die getanzten Kampfszenen überzeugen den Kritiker Torben Ibs auf "tanznetz" mit ihren virtuosen und fließenden Bewegungen. Überhaupt hält er die Produktion für "sehenswert". Abgesehen vom speziellen Setting bleibt die Choreografie zur wunderbar gespielten Komposition von Sergej Prokofjew in Halle der bekannten Tragödie treu, betont dabei aber auch immer wieder die komischen Momente, die es auch schon in der Vorlage von Shakespeare gibt. Im Vordergrund steht dabei vor allem Romeo, der seine Julia über alles liebt: "Fast die gesamte Balkonszene, bei der er sie aus einer Aufbaute auf der Vorderbühne heraushebt, trägt er die Verliebte auf den Händen, wirbelt mit ihr herum. Ihrer beider Liebe ist die pure Euphorie, sie tanzen im siebten Himmel, und nichts kann ihre Stimmung trüben", so Ibs. Für eine andere Perspektive gibt es auf dem Spielplan in Halle übrigens auch das Tanzstück "Radio and Juliet" von Edward Clug, das mit modernen Mitteln und zur Musik von Radiohead das Liebesleben von Julia erkundet. Bildrechte: Yan Revazov

Mehr Informationen "Romeo und Julia"

Ballett von Michal Sedláček mit Musik von Sergej Prokofjew



Adresse:

Opernhaus

Universitätsring 24

06108 Halle (Saale)



Dauer: 140 Minuten, eine Pause



Termine:

18. Januar, 19:30 Uhr (Restkarten)

26. Januar, 18 Uhr

Nicht weniger als ein Gesamtkunstwerk versprechen die Schaubühne Lindenfels und der Leipziger Wortakrobat Wolfgang Krause Zwieback. In "Die Steilküster von Porto Kystral" erzählt Zwieback von Ray Zwitsch Siwago, einem Reisenden und Suchenden. Ausnahmsweise steht der Poet jedoch nicht alleine auf der Bühne, sondern lässt seine Verse von Videokunst, zwei Tänzerinnen und einem Klavierspieler an einem Klippenpiano begleiten. "Wie im Traum bewegen sich die Akteure. Umflossen von einer Sprache, die sich mal im reinen Wortspiel-Unsinn verliert, mal überraschende Erkenntnis durch Verschiebung einiger Laute schenkt. Zwieback setzt der Komplexität der Welt die Komplexität der Poesie entgegen", schreibt der Kritiker Dimo Rieß in der "Leipziger Volkszeitung". Gemeinsam bringt das Ensemble Bilder von Wasser, Meer und Küste auf die Bühne und erzählt so von Wandel und Veränderung, die das Leben prägen. "Die Steilküster" ist "poetisch-musikalische Bildertheater", das "reichlich Hoffnung in aufgewühlten Zeiten" birge, so Rieß.

Mehr Informationen "Die Steilküster von Porto Kystral"

Existenzielle Poesie von und mit Ray Zwieback & Team



Adresse:

Schaubühne Lindenfels

Karl-Heine-Straße 50

04229 Leipzig



Termine:

10. Januar, 19:30 Uhr

11. Januar, 19:30 Uhr

Shakespeares "Otello" ist kein leichtes Werk in dieser Zeit: Zwar wird in dem Stück die immer noch wichtige Frage verhandelt, wie ein rassifizierter Mensch in der Gesellschaft aufsteigen kann. Auf den Schauspielbühnen wird das Stück gerne auseinander genommen, um genau diese Frage mit Blick auf die heutige zu betrachten und auch den Rassismus in Shakespeare Stück zu dekonstruieren. In der Opernfassung, wo jedes Wort in Noten gesetzt wird, ist ein solcher Zugriff nicht leicht – an der Oper Leipzig ist es dennoch geglückt. Regisseurin Monique Wagemakers hat Desdemona, die versteinerte Gesellschaft und die ihr innewohnende Frauenfeindlichkeit in den Mittelpunkt gerückt. Geschickt, wie MDR KULTUR-Theaterredakteur Stefan Petraschewsky urteilt. Dabei bleibt die ausdrucksstarke Musik von Giuseppe Verdi nicht auf der Strecke: "Die Musik, die die Handlung nicht nur illustrativ ausmalt, sondern psychologisch grundiert, ist hier auf den Punkt gebracht, kommt hier exemplarisch zur Geltung." Bildrechte: Ida Zenna