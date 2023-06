Der italienische Komponist Giacomo Puccini war und ist ein Meister darin, Geschichten mit Musik zu erzählen, die zu Tränen rühren. Er führt uns verletzte Menschen vor, die ihr Glück selbst bestimmen wollen, sich aber in ihr Schicksal verfangen und am Ende danach zugrunde gehen. Die Oper "Madama Butterfly" ist besonders tragisch, weil sie so realitätsnah wirkt: Ein US-amerikanischer Offizier lässt sich in Japan eine Frau vermitteln und Cio-Cio-San gibt sich daraufhin ganz dem Traum hin, das glitzernde Leben einer Ehefrau in den USA zu leben. Doch dann muss sie ihr Kind allein großziehen und wird von den Nachbarn in Japan angefeindet. Nur um am Ende festzustellen, dass sich Offizier Pinkerton doch für eine blonde Frau aus seiner Heimat entschieden hat. Die Tragödie von Cio-Cio San berührt an der Oper Leipzig. Bildrechte: Kirsten Nijhof

Regisseur Aron Stiehl erzählt diese Geschichte auf der Bühne der Oper Leipzig sehr geradlinig, konzentriert sich auf die Gefühle seiner Figuren. Doch schon von Anfang an ist klar, dass etwas nicht stimmt: Denn das Haus mit Türen aus Reispapier steht schief und kippt immer mehr. Das Ensemble der Oper Leipzig und das Leipziger Gewandhausorchester kennt sich mit der Musik des Wagner-Fans Puccini bestens aus und überzeugt mit einer perfekten Interpretation: "Klangfarben und Vitalität kamen zum Tragen, Transparenz und Gediegenheit wirkten von Vorteil", urteilte Michael Ernst in der "Neuen Musikzeitung" zur Premiere. Im Juni ist die Produktion wieder auf dem Spielplan der Oper Leipzig.

Weitere Informationen "Madama Butterfly"

Oper von Giacomo Puccini



Adresse:

Oper Leipzig

Augustusplatz 12

04109 Leipzig



Dauer: 150 Minuten, eine Pause



Termine:

4. Juni, 17 Uhr

17. Juni, 19 Uhr

28. Juni, 19.30 Uhr

Melanie Haupt liebt das Theater und hat daraus einen Liederabend gemacht. Dabei überrascht sie zum einen mit ihrer Soul-Stimme, die sie vielseitig einzusetzen weiß. Zum anderen lebt der Abend von ihren schauspielerischen Fähigkeiten. Davon ließ sich zum Beispiel Kerstin Krämer von der "Saarbrücker Zeitung" überzeugen. In ihren Texten und Erzählungen beschäftigt sich Melanie Haupt mit allem, was auch auf den Theaterbühnen verhandelt wird: Frauenrechte und Diversität. Letztlich geht es darum, was Theater so besonders macht: Einen Ort zu haben, an dem die Gesellschaft darüber nachdenken kann, wie sie sein möchte.

Weitere Informationen "Hauptsache Theater"

Musikalische Kabarett von Melanie Haupt



Adresse:

Kabarett academixer

Kupfergasse 2

04109 Leipzig, Sachsen



Termine:

8. Juni, 19.30 Uhr

Das Ballett "Evolution" erforscht die Grundemotionen der Menschheit. Bildrechte: Falk Wenzel Wie man soziologische Konzepte tanzen kann, beweist Václav Kuneš in Halle. Inspiriert von Noah Yuval Hararis "Eine kurze Geschichte der Menschheit" und Konrad Lorenz‘ "Das sogenannte Böse" hat der Choreograf das Stück "Evolution" entwickelt. Er bringt Emotionen auf die Bühne und untersucht, wie sie zum Menschsein gehören. Er schafft faszinierende Bilder, hinterfragt die Kunst selbst und zeigt die Sehnsucht nach dem Wunderbaren. "Dieses rituelle Ballett-Theater überrascht und überwältigt, weil es lustvoll einen Bogen um reguläre Bilder vom Menschsein schlägt", so Roland Dippel in "Der deutschen Bühne".

Weitere Informationen "Evolution"

Tanzabend von Václav Kuneš



Adresse:

Oper Halle

Universitätsring 24

06108 Halle (Saale)



Dauer: 120 Minuten, eine Pause



Termine:

10. Juni, 19.30 Uhr

Eine Krebserkrankung muss nicht immer tödlich sein. Wenn sie früh erkannt und ordentlich behandelt wird, stehen die Chancen oft recht gut. Aber hin und wieder tritt die gute Behandlung hinter dem Profitstreben zurück. So deckte eine Recherche des Magazins "Stern" vor einigen Jahren eine Masche auf, bei der sich Praxen und Apotheken Fälle für eine medikamentöse Behandlung zugeschanzt hatten – die dann aber gar nicht helfen konnte. Diese Geschichte erzählt Helge Schmidt mit seinem Stück "Die Krebsmafia" nach, das im Mai 2022 im Hamburger Lichthof Theater Premiere feierte. Dabei verlässt sich der Theatermacher vor allem auf die guten Recherchen und verbindet einzelne Fallgeschichten. Die Inszenierung entwickelt zwar keine großen Bilder, bleibt eher spröde, aber sie funktioniert trotzdem sehr gut, so Falk Schreiber auf "nachtkritik": "Weil in dem szenischen Minimalismus eine Kraft steckt, auf die die Inszenierung bauen kann."