Das Schauspiel Leipzig startet in die neue Spielzeit 2024/25 mit einem Open-Air-Theater im Innenhof des Grassimuseums. Das Theaterstück "Nosferatu" ist neu und basiert auf dem gleichnamigen Roman sowie der Verfilmung des legendäreren Stoffes als Stummfilm, einem der ersten Horrorfilme ("Nosferatu – eine Symphonie des Grauens, 1922). Das Stück dürfte also nicht nur Theaterliebhaber, sondern auch Cineasten und Horrorfans begeistern.

In der Diskothek, der Spielstätte, die ausschließlich Gegenwartsdramatik zeigt, folgen weitere vier Premieren. Dort knüpft das Schauspiel Leipzig mit Auftragswerken von Sarah Kilter und Raphaela Bardutzky an die Zusammenarbeit mit diesen beiden Autorinnen an. Kilters neues Stück "Von Wunden und Wundern" wird im Herbst 2024 uraufgeführt.

In der Uraufführung von Raphaela Bardutzkys "Altbau in zentraler Lage. Eine Schaueroper" kommunizieren und spielen erstmals Sprechende sowie Gebärdensprachler miteinander. Zudem ist das Leipziger Kollektiv wieder mit "Compania Sincara spielt Shakespeare" zu erleben. Die neue Shakespeare-Produktion ist sowohl in der Diskothek als auch in der Schaubühne Lindenfels zu sehen.