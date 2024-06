Hinweis: Diese Übersicht wird immer zu Beginn eines neuen Monats aktualisiert.

Das Puppentheater in Halle ist eine Institution mit Kultstatus. Seit 70 Jahren begeistert sie Klein und Groß, überrascht mit allen möglichen Formen des Figurentheaters – kleine Stabpuppen, große Handpuppen; Puppen, die tanzen und singen. Das Jubiläum des beliebten Hauses wird daher auch mit einem gigantischen Spektakel gefeiert. Eröffnet wird die Festwoche von der international gefeierten Gruppe Plasticiens Volants, die beeindruckende Gestalten über Markt und Hallmarkt schweben lassen wird. Außerdem zeigen sie die Hauptfigur der kommenden Tage: einen riesigen Gulliver, dem verrückten Reisenden aus den Romanen von Jonathan Swift.



Vier Stationen können Puppentheaterfans in den folgenden Tagen erleben: Im Hof des Saline-Museums warten die Bewohnerinnen und Bewohner der Insel Liliput in Form kleiner Puppen. Im Hof der Franckeschen Stiftungen laden Ensemble-Mitglieder von Neuem Theater und Puppentheater ins Land der Riesen. Das Ballett zeigt die edlen Wesen der Houyhnhnms im Graben der Moritzburg. Und die Staatskapelle spielt auf dem Salzgrafenplatz die Musik zu den Fliegenden Inseln. Abgeschlossen wird die Festwoche mit der Show "Upside Down" des Theaters Titanick, das für riesige Bühnenmaschinen bekannt ist und gefeiert wird. Bildrechte: Plasticiens Volants

Weitere Informationen Die Festwoche "Gulliver" findet vom 15. bis 22. Juni 2024 statt.



Show von Plasticiens Volants

auf Markt und Hallmarkt

06108 Halle (Saale)



Termine:

15. Juni, ab 19:30 Uhr

16. Juni, ab 16 Uhr



Gulliver im Lande Liliput

im Hof des Saline-Museums

Mansfelder Straße 52

06108 Halle (Saale)



Gulliver im Land der Riesen

im Lindenhof der Franckeschen Stiftungen

Franckeplatz 1

06110 Halle



Gulliver und die Pferdemenschen

im Graben der Moritzburg

Friedemann-Bach-Platz 5

06108 Halle (Saale)



Gulliver und die fliegenden Inseln

auf dem Salzgrafenplatz

06108 Halle (Saale)



Termine:

Alle vier Shows werden am 19., 20. und 21. Juni, jeweils 19 und 21 Uhr gespielt.



"Upside Down"

im Hof des Saline-Museums

Mansfelder Straße 52

06108 Halle (Saale)



Termine:

22. Juni, 21:30 Uhr

Seit seinem Erscheinen ist der Roman "Doktor Schiwago" von Boris Pasternak Kult: Vor der Kulisse der Oktoberrevolution und des Bürgerkriegs in Russland am Beginn des 20. Jahrhunderts wird hier eine Liebesgeschichte erzählt, die unter den politischen Wirren der Zeit leidet. Juri wird von der Roten Armee gezwungen, als Arzt zu arbeiten. Immer wieder begegnet er dabei der Krankenschwester Lara, in die er sich verliebt, obwohl beide anderweitig vergeben sind. Lucy Simon hat die Geschichte in ein Musical verwandelt, wobei sie auch auf Melodien der berühmten Verfilmung zurückgreift.



Für den Kritiker Peter Korfmacher von der "Leipziger Volkszeitung" ist das großes Musical-Kino, weil "diese Partitur virtuos die Klaviatur der großen Gefühle bedient. Apart harmonisiert, gekonnt rhythmisiert, mit perfektem Timing, betörenden Klangwirkungen, klug eingesetztem Lokalkolorit, das auf die Balalaika ebenso wenig verzichtet wie auf den Bajan, bleibt sie zwar dienendes Element, aber das tut diesem Theater mit Musik wenig Abbruch." Hinzu kommt, dass Cusch Jung das musical-erfahrene Ensemble der Musikalischen Komödie in Leipzig filmreif inszeniert. Korfmacher verspricht ein emotionales Theatererlebnis. Bildrechte: Ida Zenna

Weitere Informationen "Doktor Schiwago"

Musical nach dem Roman von Boris Pasternak



Adresse:

Musikalische Komödie

Dreilindenstraße 30

04177 Leipzig



Dauer: 210 Minuten, eine Pause



Termine:

7. Juni, 19:30 Uhr

8. Juni, 19 Uhr

9. Juni, 15 Uhr

Manchmal hat man das Gefühl, man lebe schon in der Zukunft (zugegeben: in Deutschland seltener als an anderen Orten): Alles ist vernetzt. Die Menschen zahlen mit ihren Uhren und Bewegungsmuster werden aufgezeichnet, um beispielsweise Staus vorherzusagen. Diese Fortschritte sollen für sogenannte Smart Cities genutzt werden, also Städte, die effektiver wirtschaften dank zahlreicher Daten und digitaler Anwendungen. Der Stadtrundgang "Daten sind auch nur Menschen" will diese Vision spürbar machen. Kleine Menschengruppen bewegen sich auf einer Route durch die Stadt und können mit Smartphones und Kopfhörern, mit Klang und Augmented Reality einen Blick in die mögliche Zukunft eines smarten Leipzigs werfen. Die Produktion der Leipziger Gruppe Studio Urbanistan will zeigen, welche Chancen in der datenreichen Zukunft liegen können und welche Gefahren es zu beachten gilt.