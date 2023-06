Das Herz will, was es will, heißt es gerne. Und die meisten Menschen haben im Laufe ihres Leben bestimmt schon unter dem Gefühl unglücklicher Liebe gelitten. So geht es auch Nemorino. Um die kluge Adina zu gewinnen, lässt er sich von einer Sage inspirieren: Wie in der Geschichte von "Tristan und Isolde" will er seine Geliebte mit einem Liebestrank überzeugen. Damit macht er sich natürlich zum perfekten Opfer von Trickbetrügern. In Magdeburg betont die Regisseurin Mirella Weingarten in ihrer Inszenierung von "Der Liebestrank" des italienischen Komponisten Gaetano Donizetti die tierischen Instinkte, die den Menschen immer noch bestimmen. Das Magdeburger Ensemble überzeugt dabei sowohl spielerisch in Feder gekleidet und mit Geweihen auf dem Kopf als auch sängerisch. “Ein Treffer", meint Irene Constantin in der "Volksstimme".

In "Der Liebestrank" in Magdeburg geht es auch um tierische Triebe. Bildrechte: Andreas Lander