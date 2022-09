Das Stück ist eine sogenannte "ernste Komödie", was wirklich nicht leicht zu machen ist. Die Magdeburger Inszenierung schafft es – sie ist zugleich urkomisch und sehr ernsthaft. Sie belässt den Stoff beinahe so, wie er ist: Basilio ein alter König, gibt seinem Sohn Sigismund – den er eigentlich vor der Welt versteckt, weil die Sterne ihm prophezeit hatten, Sigismund würde Unglück über das Land bringen – die Chance, das Regieren zu probieren. In Magdeburg ist Sigismund eine KI, eine Künstliche Intelligenz. Gleich zu Beginn steht er wie ein Homunkulus in einem Wasserbecken, von Licht und Nebel und mystischer Musik umwabert.

Man will diesem sehr schönen, sehr atmosphärischen Bild der Inszenierung sofort folgen. Gleich danach tritt Basilios Hofstaat in einer Choreografie auf, die zugleich voller Pathos und voller Parodie ist. Sie erscheinen mit heiligem Ernst, um dann beispielsweise gemeinsam Blockflöte zu spielen – "Game of Thrones" trifft Monty Python. Was die Inszenierung auszeichnet, ist die Leichtigkeit, mit der sie dem Calderón Einschübe verpasst: Gemeinsam mit seiner Rechten Hand erfindet Basilio, weil "einfach zu viele Kutschen auf den Straßen sind", den Kreisverkehr. Das ist, im wahrsten Sinne, umwerfend gespielt. Jemanden hinrichten ist hingegen gerade schlecht: "der Henker ist in Elternzeit".