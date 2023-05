Für das Stück "Das große Heft" der ungarischen Autorin Ágota Kristóf kommt Johanna Schall nach Stendal. Die Regisseurin – bekannt als Enkelin von Bertolt Brecht und als Sprecherin bei der großen Alexanderplatz-Demonstration am 4. November 1989 – hat für ihre Inszenierung eine eigene Bühnenfassung geschrieben. Am Montag gab sie erste Einblicke in ihre Ideen. Neue Handschriften bringen auch die Ost-Berliner Regisseurin Geertje Boeden mit dem Musical "Shockheaded Peter" oder der Mailänder Regisseur Andrea Maria Brunetti mit Goldonis Komödie "Mirandolina" mit ans Haus.