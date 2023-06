Solche Experimente in der Not können nerven, können das Publikum zum Zuhausebleiben bewegen oder so ablaufen wie in Stendal. Da bewiesen alle - vom Beleuchter bis zum Regisseur - Durchhaltevermögen und Kreativität. Im leerstehenden Uppstall-Kaufhaus entstanden so Produktionen, geprägt von konzentriertem Spiel auf kleiner Bühne, vor allem aber von höchst intelligentem Einsatz von Audio- und Videosequenzen. Nicht nur die Zuschauer waren verblüfft darüber, was in dem Stendaler Theaterteam steckt, auch das Ensemble selbst.