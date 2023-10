Bildrechte: Andreas Lander

Oper, Schauspiel, Tanz Was kommt im Theater? Diese Stücke lohnen sich im Oktober 2023

27. Oktober 2023, 14:06 Uhr

Sie wollen mal wieder ins Theater? Aber der Spielplan ist zu unübersichtlich? Die Auswahl zu groß? Welches Stück ist einen Besuch wert? Wir stellen Inszenierungen vor, die sich im Oktober 2023 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen lohnen. In Dresden gibt es ein Festival. In Leipzig tanzt "Chaplin" und in Görlitz "Momo". In Magdeburg ist eine gefeierte Opern-Endeckung wieder zu erleben. In Erfurt wagt sich der Waidspeicher mit Humor und Puppenspiel an die Nibelungen.