Mit "The Zone of Interest" kommt auch das DAS Highlight im Arthouse-Bereich am 29. Februar in die Kinos. Jonathan Glazers Historiendrama über das Ehepaar Höss – er war Kommandant in Auschwitz – ist für fünf Oscars nominiert. In den Hauptrollen: die in Leipzig lebenden Sandra Hüller und der Magdeburger Christian Friedel.