Der Mond ist gar nicht rein!

Schon in der Malerei der Renaissance wurde es lunar, stand doch der Mond für das Reine, das Unbefleckte. Gern versah man Maria mit dem Attribut der Mondsichel. Der Blick durch Galileis Fernrohr (1609) offenbarte jedoch das Unerhörte: Der Mond ist gar nicht rein! Er ist überzogen mit Kratern und Pusteln.

Dem gern verwendeten Motiv tat dies keinen Abbruch: Und so findet man den Mond bei Dürer bis Rauschenberg, bei Böcklin bis Vallotton, in den kühl-besinnlichen Nachtlandschaften eines Wolfgang Mattheuer oder ganz aktuell in einigen Bildern des Leipziger Malers Christian Brandl.

Der Mond ist in der Literatur das Zentralgestirn, wenn es um die Beleuchtung von Liebesszenen oder Schauplätzen des Verbrechens geht. Da stellt er sogar die Sonne in den Schatten.

Vom "verruchten deutschen Mond" fühlt sich ein preußischer Jurist in Wilhelm Raabes Erzählung "Deutscher Mondschein" verfolgt. Baron Münchhausen klettert an einer Bohnenranke zu ihm hinauf, um seine silberne Axt zurückzuholen. Der Geheimrat Goethe ruft ihn in einem Gedicht an und lässt Faust beim beschwerlichen Aufstieg auf den Blocksberg sinnieren:

Wie traurig steigt die unvollkommene Scheibe / des roten Monds mit spätem Glück herauf. Aus "Faust" von Johann Wolfgang von Goethe

Worauf Mephisto – ganz seiner Art entsprechend relativiert: "Und leuchtet schlecht."

Die Comic-Helden Tim und Struppi erkunden den Mond auf einer wahrhaft abenteuerlichen Reise in den 50er-Jahren, während Vladimir Nabokov in seinem Meisterwerk "Fahle Feuer" (1962) vor dem trügerischen Spiel des Trabanten warnt. Dass auch heute noch der Mond Autoren fasziniert, beweist der populäre Thriller von Frank Schätzing, "Limit" (2009): Eine Zukunftsvision mit geopolitischem Plot. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Vom Engländer Alexander Pope gibt es ein entzückendes Poem: "Die geraubte Locke" (1712-1714). Dieses Gedicht beschreibt, wofür der Mond zu dieser Zeit stand: Der Ort für verschwundene oder verlorene Dinge. Doch nicht nur Dinge, auch den Verstand konnte man bei seinem Anblick verlieren: Die Mondsüchtigen folgen ihm willenlos und der Wahnsinnige heißt noch heute bei den Angelsachsen: lunatic.

So spiegelt der Mond die vielfältigen Seiten unserer Seele. Der argentinische Dichter Jorge Luis Borges fasste es so in Worte:

Der Mond der Nächte ist nicht jener Mond, / den Adam sah. Lange Jahrhunderte /menschlichen Wachens habe ihn erfüllt / mit alter Klage. Schau. Er ist dein Spiegel. Jorge Luis Borges, Dichter

Nicht allein Menschen zieht der Mond in seinen Bann, auch Katzen, Hunde, Wölfe, Fledermäuse sind ihm verfallen – sie fauchen und jaulen ihn an. Und mischen sich mit Menschlichem:

Der Werwolf, dass vom Mond erschaffene Monster. Stopp! – stimmt nicht; nicht der Mond hat ihn erschaffen: Universal Pictures hatte die Idee. Nach Erfolgen mit Dracula- und Vampirfilmen brauchte man einen Nachfolger und so kam 1941 "Wolf Man" – nach eher unbekannter literarischer Vorlage in die Kinos. Viele Filme folgten und schufen ein eigenes Genre aus dem "An American Werewolf" (1981) von John Landis herausragt. Bildrechte: Colourbox.de

Noch heute liefert der Erd-Trabant immer neuen Stoff für Filme. Ob im "Man in the Moon" (1999) mit Jim Carrey (R.E.M. steuerte dafür die wunderbare Film-Musik bei) oder die Science-Fiction-Komödie "Iron Sky" (2012), in der Nazis auf der verborgenen Mondseite wertvolle Rohstoffe abbauen.

Frank Sinatra forderte seine Liebste auf "Fly Me To The Moon" und der Creedence-Clearwater-Revival-Song "Bad Moon Rising" dämpfte die Mondlandungseuphorie der 60er-Jahre. Im Turandot von Puccini erwartet ein Delinquent mit Aufgang des Mondes seine Hinrichtung. Doch für einen außergewöhnlichen Aspekte der Mondbetrachtung sorgte die BBC: Sie unterlegte die Mondlandung Armstrongs mit David Bowies "Space Oddity" (1969). Bildrechte: Verfügbar für Kunden mit Rechnungsadresse in Deutschland. | UPI

Auch die "Schwarze Szene" huldigte dem Mond musikalisch. So fragt Bauhaus "Who Killed Mr. Moonlight" (1983) oder "Siouxsie and the Banshees" folgt dem "Lunar Camel" (1980) auf eine erotische Reise.



Ian McCulloch von "Echo and the Bunnymen" ist schon als Kind vom Weltall fasziniert. Bowies "Space Oddity" ist einer seiner Lieblingssongs, den er mit seiner Band für "The Killing Moon" (1984) adaptiert. Ian ist so stolz auf sein Werk, dass er selbstbewusst verkündete, "The Killing Moon" sei der beste Song, der jemals geschrieben wurde. Ein Fall von Mond-Einfluss auf die Hybris des Künstlers?

Der Mond bewirkt mit seiner Anziehungskraft Ebbe und Flut, bringt also ganze Ozeane in Bewegung. Viele Menschen trauen ihm deshalb auch Einfluss auf ihren Körper und ihr Befinden zu. Sie suchen und finden in sogenannten Mondkalendern Rat. Fensterputzen, Holzhacken oder Leibesübungen, Operationstermine oder Medikamenteneinnahme: Hält man sich an den Rhythmus des Mondes, gelinge alles besser und müheloser.

Die meisten Behauptungen erweisen sich jedoch bei wissenschaftlicher Betrachtung als nicht haltbar: er beeinflusst weder den Haarwuchs, noch die Wundheilung oder die Geburtenrate. Nicht einmal Schlafstörungen sind wirklich in einen Zusammenhang mit den Mondphasen zu bringen. Bildrechte: imago images/blickwinkel

Mond-Wasser und Mond-App

Mittlerweile bieten Internet und manchmal auch der Supermarkt Mond-Lebensmittel an. Da gab es schon den Mond-Käse, die Mond-Salami und das Vollmondbier. Vor allem aber das Mond-Wasser – bei Vollmond abgefüllt – scheint es den Leuten angetan zu haben: Energieblockaden sollen sich lösen, Migräne und Verdauungsbeschwerden verschwinden.

Doch damit nicht genug: Mond-Kosmetika sind in den letzten Jahren auf dem Vormarsch. Hersteller versprechen strahlende Haut, glänzendes Haar und leuchtende Augen. Und wem das noch nicht reicht, der lade sich eine Mond-App (z.B. Deluxe Moon) auf sein Smartphone und lasse sich vom digitalen Mond leiten.

Mondschau

Es gäbe noch viele lunare Geschichten zu erzählen, z.B. dass einer der ersten Filme überhaupt Georges Méliès’ "Reise zum Mond" von 1902 war oder dass die Gemeinschaft der Weltverschwörer noch immer an die von Regisseur Stanley Kubrick ("2001: Odyssee im Weltraum") in Szene gesetzte, falsche Mondlandung glaubt. Doch halten wir es eher mit dem koreanischen Videokünstler Nam June Paik, der seine 1967 geschaffenen Videoinstallation "Moon is the Oldest Television" nannte. Also: Computer aus und Mond gucken! Bildrechte: Colourbox.de