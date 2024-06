Bildrechte: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Ausstellungen zum Jubiläumsjahr Caspar David Friedrich: Die zehn wichtigsten Gemälde

14. Juni 2024, 13:23 Uhr

Mit mehreren Ausstellungen wird in diesem Jahr der 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich gefeiert. Nach Hamburg ist nun eine große Ausstellung in der Alten Nationalgalerie Berlin zu sehen und ab dem 24. August in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Der Maler der Romantik wurde am 5. September 1774 in Greifswald geboren und starb am 7. Mai 1840 in Dresden. "Der Wanderer über dem Nebelmeer" ist wohl sein bekanntestes Bild. Annekathrin Queck hat den Co-Kurator der Jubiläumsausstellung in Hamburg, Johannes Grave, zum Gespräch getroffen. Hier erfahren Sie, welche Werke von Caspar David Friedrich Sie unbedingt kennen und gesehen haben sollten und warum sie wichtig sind.