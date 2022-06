Kochen Sie dann Zucker und Zitronensäure mit einem Liter Wasser zu Sirup auf. Dann die Zitrone waschen und in Scheiben schneiden. Geben Sie die Zitronenscheiben zusammen mit den Holunderblüten in den Topf. Lassen Sie das Gemisch zugedeckt an einem dunklen, kühlen Ort drei bis vier Tage ziehen.

Die Mischung aus Sirup, Zitronenscheiben und Holunderblüten sollten Sie zugedeckt drei bis vier Tage ziehen lassen. Bildrechte: MDR/Nadine Witt