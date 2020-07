Sind Felsenbirnen giftig - und wenn ja, wie sehr? Felsenbirnen zählen zu den Rosengewächsen und liefern schmackhaftes Wildobst, das zum Beispiel zu Marmelade oder Gelee verarbeitet wird. In den dunkelvioletten, erbsengroßen Früchten stecken kleine, harte Samen. Geringe Mengen giftiger Stoffe sind in diesen Samen enthalten, die sogenannten zyanogenen Glykoside. Die Informationszentrale gegen Vergiftungen an der Universität Bonn weist daher auf mögliche Probleme mit Felsenbirnen hin: Der Verzehr größerer Mengen an zerkauten (!) Samen kann demnach zu Unwohlsein mit Übelkeit, Brechreiz und Durchfall führen. Auch in den Blättern stecken zyanogene Glykoside. Kinder oder Menschen mit empfindlichem Magen oder Darm sollten Felsenbirnen-Früchte mit Vorsicht genießen. Nicht zerbissene Samen der Felsenbirne werden aber in der Regel unverändert ausgeschieden. Sie können daher keinen Schaden anrichten.