Ein lebendiger Zaun hat unten Wurzeln und oben eine belaubte Krone, er wächst also und muss demzufolge nicht montiert oder aufgebaut, sondern gepflanzt werden. Das geschieht im Herbst oder im zeitigen Frühjahr, wenn es noch wurzelnackte Jungbäume in den Forst-Baumschulen gibt. Das sind mindestens schon zweimal verpflanzte Sämlinge, die ohne Wurzelballen und damit recht kostengünstig angeboten werden. Gepflanzt werden kann der lebende Gitterzaun aus Linde, Esche, Birke oder Ahorn zum Beispiel. Die Erfahrung zeigt, dass weiche Gehölzarten besser zusammenwachsen als Harthölzer wie Eiche.

Wichtig ist: Jeder Jungbaum darf nur einem Trieb haben und muss möglichst senkrecht wachsen. Alle Ruten sollten außerdem so ungefähr die gleiche Länge haben. Schließlich soll der Zaun später wie ein klassischer Jägerzaun aussehen und ein typisches Rautenmuster haben. Das entsteht durch überkreuz verwachsene Bäume. Der Pflanzabstand bestimmt die spätere Rautenbreite. Wollen sie einen Zaun haben, der das ganze Jahr Sichtschutz bietet? Dann ist ein lebender Gitterzaun nicht geeignet, denn er ist im Winter oben kahl. Wer sich allerdings die Muse nimmt und einen solchen Zaun pflanzt, wird von Jahr zu Jahr belohnt mit dem Wechselspiel der Jahreszeiten und dem immer knorriger werden Wachstum.

Bildrechte: Heike Mohr

Grundsätzlich ist ein lebender Zaun pflegeleichter als eine Hecke, die regelmäßig in Form gebracht werden muss, damit sie schön bleibt. Einige Arbeiten sind aber auch an den Bäumen notwendig. Neue Seitentriebe müssen beispielsweise regelmäßig entfernt werden, damit sie die Rautenkonstruktion nicht überwuchern. Außerdem muss auch die Laubkrone in Form gebracht werden.