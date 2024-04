Gemischte Hecken lassen sich ganz einfach anlegen, indem man Gehölze, Stauden, Gemüsepflanzen und Gräser kombiniert. So entstehen abwechslungsreiche und blütenreiche Hecken, die sehr lebendig wirken. Versuchsingenieurin Cornelia Pacalaj hat in der Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau in Erfurt mehrere gemischte Hecken angelegt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Je nach Jahreszeit entwickelt sich die Hecke und verändert durch unterschiedliche Blühzeiten und Blattstrukturen immer wieder ihr Bild.

Cornelia Pacalaj, Versuchsingenieurin an der Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau in Erfurt

"Gemischte Hecken sehen nicht nur schön aus, sie sind auch pflegeleicht", schwärmt Cornelia Pacalaj. Durch standfeste hohe Stauden müssen solche Hecken nur wenig gepflegt werden. Ein regelmäßiger Schnitt ist nicht nötig und auch Unkraut fällt in bunten Hecken kaum auf. Die Gehölze werden im Frühjahr geschnitten, die Stauden im Sommer. Je nach Pflanzenauswahl wachsen die Hecken an einigen Bereichen sehr dicht, an anderen Stellen blickt man beispielsweise durch einen Gräser-Vorhang in einen anderen Teil des Gartens.