Zwerge kennen wir hauptsächlich aus Sagen und Märchen. In den Geschichten gelten sie als scheue Wesen, die tief mit der Erde und dem Wald verbunden sind. Im Thüringer Wald entstanden Ende des 19. Jahrhunderts Manufaktur entstanden, die diese Fabelwesen nach dem Vorbild der Bergleute gestalteten und produzierten. Durch den Wander- und Heiltourismus im Thüringer Wald zogen die Zwerge ab den frühen 1920er Jahren auch in die Schrebergärten ein. Bis heute sind Sie in vielen Gärten zu Hause. Und bis heute werden Sie im Thüringer Wald produziert: Von der "Zwergstatt" in Gräfenroda.