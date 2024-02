Wegen gestiegener Nachfrage will die Gartenzwerg-Manufaktur "Zwergstatt Gräfenroda" im Ilm-Kreis in diesem Jahr mehr produzieren. Erstmals sollen 2024 etwa fünfeinhalb Tonnen Ton verarbeitet werden, wie die Werkstatt auf Nachfrage mitteilte. In den Vorjahren waren es durchschnittlich etwa drei Tonnen.

