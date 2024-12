Wer die Sendung versäumt oder lieber schauen will, wenn es am besten passt, findet den MDR Garten zudem in der ARD Mediathek : Die aktuelle Sendung wird dort jeweils am Donnerstag ab 8 Uhr bereitgestellt.

In der ersten Sendung des neuen Jahres am Donnerstag, den 2. Januar 2025, geht es unter anderem um die Pflege von Gartenwerkzeugen. Moderatorin Diana Fritzsche-Grimmig besucht eine Schmiede in Crostwitz in der Oberlausitz. Dort lässt sie sich zeigen, wie die verschiedensten Gartengeräte richtig in Schuss gehalten werden.