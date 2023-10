Die Blauraute wird im Spätsommer und Herbst im Handel angeboten. Der Staudenexperte Horst Schöne hält das Frühjahr jedoch für den besseren Pflanzzeitpunkt, weil die Perowskie etwas frostempfindlich ist. "Der erste Winter ist besonders kritisch", warnt Schöne. Wer dennoch im Herbst eine Blauraute pflanzt, sollte sie in ihrem ersten Winter vor Frost schützen. Dafür wird die Staude mit Reisig und Mulch oder Herbstlaub abgedeckt. Pro Quadratmeter wird etwa eine Pflanze benötigt. Die Blauraute sollte beim Einpflanzen ein bisschen tiefer eingesetzt werden, als sie vorher im Topf stand. Wichtig ist ein durchlässiger Boden, damit die Wurzeln nicht unter Staunässe leiden. Dafür kann es sinnvoll sein, den Boden mit Sand aufzulockern, so dass die Wurzeln der Blauraute davon umgeben sind. Die Blauraute braucht einen sonnigen, eher warmen Standort im Garten.

Die Blauraute passt gut in Pflanzungen mit verschiedenen Ziergräsern - wie hier im Egapark in Erfurt. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Blauraute der Sorte 'Silver Scepter': Wer sich an der vegetativen Vermehrung versuchen möchte, sollte es im Spätsommer mit Stecklingen probieren. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Wer sich an der vegetativen Vermehrung dieses eleganten Halbstrauchs versuchen möchte, kann im Sommer Stecklinge gewinnen. Sie werden zum Bewurzeln in Gefäße mit Aussaaterde gesteckt. Als Stecklinge geeignet sind halb verholzte Triebe ohne Blüten. Aus den Stecklingen wachsen mit etwas Geschick und Glück Pflanzen, die dieselben Eigenschaften wie die Mutterpflanze haben.

Im Garten sind Partner für die Blauraute sinnvoll, die ähnliche Ansprüche an ihren Standort haben. So ergänzt der blau-violett blühende Halbstrauch Steppenbeete oder Stein- und Kiesgärten, sofern dort genug Platz ist. Blaurauten wirken außerdem toll zwischen Rosen oder Ziergräsern. Sie können außerdem an Trockenmauern wachsen oder auf Böschungen gepflanzt werden.