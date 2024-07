Was sind Laufenten?

Die Laufente ist eine Entenrasse, die von der Stockente abstammt. Sie kommt ursprünglich aus Südostasien und wird seit etwa 150 Jahren in Europa gezüchtet. Laufenten können ein wenig flattern, aber nicht fliegen. Wie ihr Name schon sagt, laufen sie. Ihr Körper ist aufrecht, der Kopf hoch nach oben gereckt.

Laufenten wackeln den ganzen Tag im Garten herum und fressen alles, was sie finden - von Käferlarven über kleine Insekten bis zu Nacktschnecken. Dabei schlucken sie die schleimigen Schnecken nicht einfach herunter, erklärt Markus Kollhoff. "Sie nehmen sie in den Schnabel, dann gehen sie zum Wasser, schütteln die Schnecken, bis kein Schleim mehr da ist und schlucken sie schließlich mit etwas Wasser herunter." Aber Laufenten ernähren sie nicht nur von dem, was sie im Garten finden. Sie mögen Grünfutter wie Salat, Körnerfutter, gekochte Nudeln oder Kartoffeln. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Vorsicht! Giftig! Naschen Laufenten von Efeu oder Eibe, sterben sie. Ebenfalls giftig: Schnecken, die Schneckenkorn gefressen haben. Deshalb auf keinen Fall im eigenen Garten Schneckenkorn verwenden und auch die Nachbarn bitten, keines zu verwenden.

Darf ich Laufenten im Garten halten?

Laufenten dürfen in Privatgärten gehalten werden. Anders sieht es in Kleingärten aus. Dort ist die Tierhaltung meist verboten. In manchen Anlagen ist es aber auch erlaubt. Hier hilft ein Blick in die Satzung oder ein Gespräch mit dem Vorstand. Wichtig: Die Laufenten müssen beim Veterinäramt gemeldet werden.

Laufenten sind Enten und die wollen baden! Sie brauchen einen Teich oder eine andere Badestelle im Garten. Laufentenzüchter Markus Kollhoff empfiehlt eine alte Badewanne, die in die Erde gegraben wird. Hier können die Tiere nach Herzenslust planschen und trinken. Da sie nicht fliegen können, sollten sie über eine Böschung oder eine andere Ein- und Ausstiegshilfe in ihren Entenpool gelangen. "Am Abend kann man aus der Badewanne einfach den Stöpsel ziehen und das Wasser ablaufen lassen", erklärt Kollhoff. So steht den Laufenten immer frisches Wasser zur Verfügung.

Wer sich Laufenten anschaffen möchte, braucht zudem einen Stall, in dem die Tiere sicher vor Fuchs und Marder sind. Am Tag streunen die Tiere im Garten herum. Dieser sollte eingezäunt sein. Laufenten können nicht fliegen. Über einen mittelhohen Zaun kommen sie nicht. Im Garten selbst sollte den Tieren genügend Platz zur Verfügung stehen. Als Faustregel gilt: Eine Laufente pro 100 Quadratmeter. Ein Teil davon sollte Wiese sein. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Laufenten brauchen Gefährten. Mindestens ein Pärchen sollte gemeinsam im Garten spazieren dürfen. Dürfen es mehr sein, entscheidet die Zusammensetzung der Gruppe über den Frieden in der Entenschar. Grundsätzlich müssen immer mehr Weibchen als Männchen zusammenleben. So funktioniert beispielsweise ein Erpel mit drei weiblichen Laufenten gut. Auch reine Männer- oder reine Frauengruppen sind möglich. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Laufenten legen viele Eier

Überraschung! Laufenten fressen nicht nur Schnecken. Sie legen auch richtig viele Eier. 100 bis 150 pro Jahr sind kein Problem. Enteneier galten früher als Delikatesse, kommen aber heute kaum noch auf den Tisch. Sie schmecken etwas anders als Hühnereier.

Was kosten Laufenten?