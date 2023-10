Man kann es Unordnung nennen, man kann es aber auch als wilde Ecken bezeichnen. Und die sind für Tiere richtig wichtig. Während sich Bienen am liebsten um Blüten tummeln, mögen Eidechsen Trockenmauern und Steinhaufen. Vögel nisten in Benjeshecken, Erdwespen mögen Sand, in Totholzstapeln tummeln sich unzählige Arten. Brennesseln sind Unkraut und müssen weg? Das sieht zum Beispiel das Tagpfauenauge nicht so. Seine Raupen fressen ausschließlich Brennesseln. Je mehr unterschiedliche Ecken mit verschiedenen Pflanzen es in einem Garten gibt, desto mehr Tierarten siedeln sich an.