Auf einem Blick * Entfernen sie Seitenäste, die nach innen wachsen, das bringt Licht und Luft in den Baum.



* Lange Seitenriebe so einkürzen, dass ein Auge nach oben stehen bleibt.



* Achten Sie darauf, dass die Seitenäste nicht stärker sind, als die Hälfte des Durchmessers des Leitstamms.



* Je stärker der Ast, desto länger sollten Sie den Zapfen stehen lassen. Im Idealfall treibt der Baum am Zapfen neu nach oben aus. Treibt er nicht aus, kann er immer noch bündig am Stamm entfernt werden.



* Dünne Äste ebenfalls entfernen.



* Hat sich die Baumspitze wie ein Quirl entwickelt, reißen Sie die äußeren jungen Triebe vorsichtig ab, solange sie noch grün und nicht verholzt sind. So verhindern Sie, dass der Baum an einer Schnittstelle neu austreibt und die Wunde verheilt besser.