Der ideale Baumaufbau ist eine leicht s-förmig wachsende Stammverlängerung - das bremst den Höhenwuchs - und maximal vier Leitäste rund herum. Diese Leitäste sollten so angeordnet sein, dass Platz dazwischen bleibt, um bequem eine Leiter anzustellen. An den Leitästen wachsen Seitenäste, an denen sich dann das Fruchtholz bildet. Die Haupttechnik einen Baum zu erziehen, ist das Anschneiden auf Blattknospe und das Ableiten auf schwaches kurzes Fruchtholz.



Grundsätzlich gilt: Zuerst wird der Baum von unten bis oben begutachtet. Die meisten fangen aus Bequemlichkeit unten in Stammnähe an zu schneiden, schneiden Äste, die nach innen wachsen weg, schneiden sich dabei aber auch zukünftige Seitenäste, die zum Aufbau einer optimale Krone geeignet sind, weg.



Der Baum wird von außen nach innen geschnitten. Hilfreich ist es, sich den optimalen Baum vor dem geistigen Auge vorzustellen, um die Schnittziele so auf den realen Baum anwenden zu können. Wesentlich ist dabei die Verteilung und Stellung der Leitäste. Ideal sind vier Leitäste, im gleichen Abstand zueinander, um die Stammverlängerung, weinglasförmig aufsteigend. Sie bilden das Gerüst des Baumes. Bildrechte: Maya Heller / Thüringer Obstbaumschnittschule

Wo bilden sich die Früchte?

Die Früchte bilden sich nicht an den hochwachsenden Leitästen und auch nicht an den Seitenästen, sondern nur an den waagerecht austreibenden kurzen Trieben, die dann hormonell so gesteuert werden, dass sie keine Blattknospen, sondern Fruchtknospen ausbilden.

Das steile Holz, das treibt, das macht Holz, das macht ein Astgerüst. Das waagerechte Holz, das treibt nicht, das macht kleine Kurztriebe und macht Früchte. Michael Grolm