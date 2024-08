Die hierzulande verbreiteten Wespen gehören zur großen Familie der Faltenwespen (Vespidae). Die Flügel dieser Insekten sind in Ruhelage längs gefaltet, daher ihr Name. Die Faltenwespen wiederum teilen sich in die Unterfamilien der Echten Wespen (Vespinae) und der Feldwespen (Polistinae). Beide Unterfamilien sehen sich sehr ähnlich und bauen Nester aus zerkauten Holzfasern, die in ihrer Konsistenz an Papier erinnern, weshalb man sie auch als Papierwespen bezeichnet.

Bildrechte: IMAGO / Karsten Eggert