Wasser sammelt fast jeder Gartenbesitzer. Offene Wasserstellen sind häufig der Hauptnährboden für Stechmücken. In diesen Gefäßen können sie sich ohne Fressfeinde in Massen zu Mücken entwickeln.

Regenwassertonnen sollten immer abgedeckt werden. Kleinere Gefäße müssen einmal die Woche komplett entleert werden. So sterben die Larven vorzeitig ab und es gibt keine Mückenplage. Denke auch an Übertöpfe und Untersetzer. Wenn es immer wieder regnet und das Wasser dort nicht abtrocknet, sind auch dies potenzielle Lebensräume für Mückenlarven.

In vielen Fällen ist das komplette Entleeren von Bottichen nicht möglich und in Miniteichen in Gefäßen können sich keine Fressfeinde der Stechmücken etablieren. Für diese Problematik bietet der Handel Bacillus thuringiensis-Präparate. Diese enthalten ein Eiweiß-Kristall, das aus dem bodenlebenden Bacillus thuringiensis israelensis gewonnen wird. Das Kristall wird zu einem starken Gift umgewandelt und tötet die Mücken. Die Produkte werden in Tablettenform angeboten und wirken vier Wochen.