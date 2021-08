Man kann von 2021 halten, was man will: Immerhin müssen wir Eis, Kuchen und Bratwurst diesen Sommer nur selten mit Wespen teilen. Und dabei bleibt es wahrscheinlich auch. Sowohl Naturschutzbund Deutschland als auch Experten aus der Wissenschaft sind sich in einer Sache einig: 2021 ist ein schwaches Wespenjahr.

Feuchtkalter Frühling = wenig Wespen

Insektenforscher Professor Robert Paxton von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg auf die Frage, ob uns das dicke Ende noch bevorsteht, das große Fluchen, Umsichschlagen, Wegrennen und Stiche kühlen. Die Weichen für einen entspannten Wespen-Sommer hat dem Experten zufolge das nasskalte Wetter Anfang des Jahres gelegt. "Wenn die Bedingungen schlecht sind, es im Frühjahr nass und kalt ist, wenn die frisch geschlüpften Wespenköniginnen eigentlich ihre Nester gründen, dann gibt es im Sommer weniger Wespen." Er glaubt also nicht, dass das uns das dicke Ende noch bevorsteht und die große Wespeninvasion noch kommt.

Prof. Robert Paxton Bildrechte: Uni Halle / Michael Deutsch Daniela Franzisi, Projektleiterin des NABU-Insektensommers, ist vorsichtiger. Sie koordiniert das Projekt, bei dem Menschen zweimal im Sommer in Gärten und Parks oder auf Balkonen eine Stunde lang sämtliche Insekten zählen, die sie dort sehen, ihre Funde und Beobachtungen melden. Die zweite Zählrunde für diesen Sommer ist gerade durch. Sie meint: "Möglich wäre noch, dass sich die Wespenpopulationen in ihrer Entwicklung der Staaten circa zwei Wochen nach hinten verschoben haben, vermuten andere Experten. Dass mehr Nachkommen als Wespen unterwegs sind im Spätsommer, ist also nicht ganz auszuschließen."

Müssen wir den Pflaumenkuchen also doch noch mit Kollegin Wespe teilen?

Aus NABU-Sicht ist es also denkbar, dass wir Bratwurst und Pflaumenkuchen doch noch mit Kollegin Wespe teilen müssen. Allerdings sprechen die frischen Zahlen Bände: Auch in der zweiten Zählzeit schaffen es die Wespen (nach bisherigem Stand der Auszählung) nicht in die Top Ten der meistgesichteten Insekten. Für Daniela Franzisi ein eindeutiger Trend: "Auch wenn das Online-Meldeformular noch bis zum 22. August freigeschaltet ist, wird schon jetzt deutlich, dass der nasse Sommer Einfluss auf die Wespenpopulation hatte. Normalerweise werden im zweiten Zählzeitraum im August doppelt so viele Wespen gezählt wie im Juni. Dieses Jahr stagnierten die Beobachtungszahlen aber. Bislang wurden nur ein Viertel so viele Wespen gesichtet wie 2020 im gleichen Zeitraum."

Warum wir die Wespen doch noch vermissen werden

Mahlzeit! Eine Gemeine Wespe frisst die Puppe des Buchsbaumzünslers. Bildrechte: IMAGO / blickwinkel Das hat allerdings auch Nebenwirkungen, weniger weil die Bestäubungsleistungen einzelner Wespenarten wegfallen. "Wespen sind Fleischfresser", sagt Paxton, "und sie vertilgen Schädlinge wie zum Beispiel Blattläuse und Schmetterlingsraupen. Sie sind wichtige Regulatoren in der Natur." Wenn Wespen fehlen, merken wir das also an anderer Stelle im Garten. Nämlich da, wo Blumen die Köpfe hängen lassen oder gar nicht bis zur Blüte kommen, wenn Raupen sich ungehindert und ungeniert übers Gemüse und anderes Grünzeug im Kleingarten hermachen. Deshalb seien langfristige Beobachtungen so wichtig, meint Franzisi, um in Zukunft aus längeren Beobachtungszeitreihen Trends erkennen zu können.

2022: Ein "mildes" Wespenjahr?