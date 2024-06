Wer in seinem Garten geeignete Nisthilfen anbringt, wird die Tiere bald beobachten können. "Schaffen Sie ein gutes Nahrungsangebot und eine gemütliche Wohnung, dann siedeln sich bald Wildbienen an", sagt Monika Möhler, Obstbau-Expertin von der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Erfurt. Ihre Erfahrung hat gezeigt: Die Rote und die Gehörnte Mauerbiene besiedeln Insektenhotels besonders gerne. Es gibt aber noch viele andere Arten von Wildbienen, zu denen beispielsweise Hummel und Holzbiene gehören.



Die Gehörnte Mauerbiene fliegt oft schon an sonnigen Tagen im Februar und ist bis in den Mai hinein unterwegs. Sie ist leicht an ihrer charakteristischen, schwarz-roten Färbung und den zwei "Hörnchen" am Kopfschild des Weibchens zu erkennen. Die Rote Mauerbiene trägt ebenfalls "Hörnchen" am Kopf, sie ist allerdings braun-rot gefärbt. Diese Art fliegt von März bis Juni. Beide verschließen ihre Nester mit feuchtem Lehm und bevorzugen Niströhren mit einem Durchmesser von sechs bis elf Millimetern.