Die Zweifarbige Schneckhaus-Mauerbiene oder auch Zweifarbige Schneckhausbiene genannt (Osmia bicolour) ist eine in fast ganz Deutschland vorkommende, solitär lebende Wildbienenart. Ihr typischer Lebensraum sind Waldränder, Trockenrasenflächen, Hecken und Brachen, aber auch Böschungen und Parks.

Die Bienen fliegen etwa von März bis Juni und legt ihre Brut in leere Schneckenhäuser. Die acht bis zehn Millimeter großen und schwarz-rot gefärbten Weibchen suchen mittelgroße Schneckenhäuser, wie die der Hainbänderschnecke, aus. Dort hinein legen Sie meist nur ein Ei mit Pollen- und Nektarproviant, um die Brut zu ernähren. Die neuen Bienen schlüpfen allerdings erst im nächsten Frühjahr.

Die Wände der Brutzelle werden mit Pflanzenmörtel ausgekleidet und verschlossen. Diesen Pflanzenmörtel stellen die Bienen mit ihrem Speichel und einem Brei aus verschiedenen Pflanzenteilen her. Dann dreht die Mauerbiene die Öffnung des Schneckenhauses nach unten und gräbt das ganze Schneckenhaus in die Erde ein. Dazu entfernt sie Erdklumpen rund um das Schneckenhaus, so dass es einfach tiefer einsinkt. – Eine enorme Leistung!