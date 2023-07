MDR SACHSEN-ANHALT gratuliert! Rocklegende Mick Jagger wird 80

Die Rolling Stones im Jahr 1964 Bildrechte: dpa

Ein Jahr später wurden die Rolling Stones mit dem Song "(I Can‘t Get No) Satisfaction" berühmt. Es folgten legendäre Songs wie "Brown Sugar", "Sympathy for the Devil" und "Paint It Black". "Wir waren jung, gut aussehend und dumm", sagte Mick Jagger einmal über sich und seine Bandkollegen.