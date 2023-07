Mick Jagger feiert am 26. Juli seinen 80. Geburtstag! Und ist noch immer fit wie ein Turnschuh. MDR THÜRINGEN feiert einen der erfolgreichsten Musiker auf diesem Planeten mit einem Thementag.

Unser Geschenk für Sie: In jeder Stunde läuft ein Rolling-Stones-Song. Freuen Sie sich auf "Jumpin Jack Flash", "Honky Tonk Woman", "Brown Sugar", "Angie" oder "Start me up"!