Wenn Sie einen Geburtstag vergessen haben können Sie dem Geburtstagskind ein großes Geschenk machen: Offenheit. Sprechen Sie an, was Ihnen passiert ist, rät die Psychologin Dr. Annegret Wolf aus Halle. Sie meint: "Wir sind alle Menschen, wir sind keine Maschinen. Und man hat es halt mal verpeilt – so what?! Die Welt wird nicht untergehen." – solange man trotzdem an der gemeinsamen Beziehung arbeitet.