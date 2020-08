Nun leben wir in einer Zeit, in der wir viele Aufgaben in Apps auslagern. Kein Mensch mehr merkt sich Telefonnummern im Kopf, viele greifen lieber zur Taschenrechner-App, anstatt selber zu rechnen. Das ist auch okay, weil praktisch, aber eben nicht so gut für unser Gedächtnis, sagt Präg: "Es zeigt sich auch jetzt schon an der Generation Z, das wir hier Probleme haben in der Konzentration und Aufmerksamkeit, aber eben auch im Gedächtnis. Dass man sich weniger merken kann." Also: Wer im Kopf fit bleiben will, der kann Gehirntraining machen, auf seine Gesundheit achten oder seltener zum Smartphone greifen. Denn, das sagt auch Neurowissenschaftler Henning Beck: "Unser Gedächtnis ist immer nur so gut, wie wir es benutzen."