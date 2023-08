Am Donnerstag beginnt in Havelberg in der Altmark der traditionelle Pferdemarkt. Auf dem Programm stehen natürlich vor allem: Pferde. Darüber hinaus erwartet Sie ein volles Programm mit Trödelmarkt, Rummelplatz, Party und mehr. Wir haben die wichtigsten Informationen zum Volksfest für sie zusammengefasst.

Der Havelberger Pferdemarkt startet am Donnerstag, dem 31. August, um 15 Uhr. Dann eröffnen die Schausteller ihre Buden und Fahrgeschäfte und auf den Handelsplätzen kann der Trubel beginnen. Über das Wochenende sind nach Angaben der Stadt Havelberg 22 Pferdeshows geplant, Fußballspiele des FSV Havelberg und Partys in vier Festzelten.

Pferdeshows ab Donnerstag

Die Reitergruppe "Die Comanchen" kündigt zu folgenden Zeiten Shows an:

Donnerstag, 31. August: 16 Uhr

16 Uhr Freitag, 1. September: 15 Uhr, 17 Uhr, 20:30 Uhr

15 Uhr, 17 Uhr, 20:30 Uhr Samstag, 2. September: 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 20:30 Uhr

10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 20:30 Uhr Sonntag, 3. September: 11 Uhr, 13 Uhr

Einen Überblick über das Programm und die einzelnen Shows finden Sie hier. Von Donnerstag bis Sonntag finden in Havelberg mehr als 20 Shows der "Comanchen" statt. (Archivbild) Bildrechte: Hansestadt Havelberg

Fußballspiele ab Freitag

Der FSV Havelberg 1911 kickt bei den folgenden Spielen:

Freitag, 1. September, 18:30 Uhr: Oldies vs. FSV Traditionsmannschaft

Oldies vs. FSV Traditionsmannschaft Samstag, 2. September, 9:30 Uhr: F-Junioren vs. Osterburger FC

F-Junioren vs. Osterburger FC Samstag, 2. September, 11:30 Uhr: B-Junioren vs. SG Arneburg/Osterburg

B-Junioren vs. SG Arneburg/Osterburg Samstag, 2. September, 15:00 Uhr: Männer vs. 1. FC Lok Stendal II

Der Verein weist auf seinem Flyer darauf hin, dass der Plan sich noch ändern könne.

Musik, Spaß und Partys ab Donnerstag

In den Festzelten auf dem Pferdemarkt gibt es von Donnerstag bis Sonntag volle Programme:

Im Country- und Partyzelt am Handelsplatz startet das Programm – unter anderem mit Rodeo und Countrymusik – am Donnerstag um 15 Uhr, Freitag, Samstag und Sonntag bereits um 11 Uhr. Es endet am Sonntagnachmittag. Hier finden Sie die Details.

Das Programm im Festzelt am Pferdehandelsplatz startet jeden Abend um 20 Uhr – genauere Infos finden Sie hier.

In Schiffer's Zelt am Sportplatz beginnt das Programm am Donnerstag, Freitag und Samstag um 15 Uhr. Am Freitag geht es bis in die Nacht. Hier finden Sie mehr Infos.

Die Strandbar auf dem Handelsplatz wird am Donnerstag um 14 Uhr eröffnet, an den drei weiteren Tagen bereits um 10 Uhr. Donnerstag und Freitag startet das Live-Programm um 18 Uhr, am Samstag um 19 Uhr – und geht dann bis in die Nacht hinein. Am Sonntag endet es nachmittags. Weitere Infos finden Sie hier. Rummelplatz und Festzelte: Beim Pferdemarkt in Havelberg ist auch 2023 wieder Party angesagt. (Archivbild) Bildrechte: Hansestadt Havelberg

Wie die Stadt Havelberg mitteilt, sind für den Pferdemarkt Buslinien und -Haltestellen eingerichtet worden, die die Gäste von den Parkplätzen zum Festgelände bringen:

Für die Buslinien 900, 911 und 913 gibt es gesonderte Fahrpläne

Es gibt 11 Bushaltestellen, von denen aus die Besucherinnen und Besucher von den Parkplätzen zum Festgelände kommen

Die Fähre "Räbel" hat zum Pferdemarkt verlängerte Fahrzeiten: Am Donnerstag bis Mitternacht, Freitag und Sonnabend bis nachts 1 Uhr am Folgetag und am Sonntag bis 22 Uhr. Es können nur Personen mitgenommen werden. Die "Elbfähre Sandau" fährt am Freitag und Samstag verlängert bis 23 Uhr und am Sonntag bis 22 Uhr.

Wer mit dem Rad anreist, findet zwischen der Marktleitung und dem Behinertenparkplatz Fahrradständer. Alle Details zur An- und Abreise finden Sie auf der Website der Stadt Havelberg.

Über das Wochenende erwartet die Stadt Havelberg nach eigenen Angaben rund 200.000 Besucherinnen und Besucher beim Pferdemarkt. Damit alle Gäste gut an- und abreisen können, sind demnach Parkplätze eingerichtet worden, für die es vor Ort ein Leitsystem gibt:

Auf den Wiesen an der B107, Rathenower Straße und am Kreisel am nördlichen Ortsausgang – Kosten: 7 Euro pro Auto und Tag

Am Haus der Flüsse – Kosten: 12 Euro pro Auto und Tag / 20 Euro pro Wohnwagen oder Wohnmobil und Tag

"Am Alten Bahnhof" – kostenlos

"Zentrum" – kostenlos

Für Schwerbehinderte gibt es der Stadt zufolge Parkplätze auf dem Festgelände. Diese können mit blauem oder weißem Parkausweis genutzt werden. Inhaber des orangenen Parkausweises und Menschen mit Schwerbehindertenausweise können demnach den Parkplatz am "Haus der Flüsse" nutzen und von dort aus den Bus nehmen.