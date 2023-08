Vermisst Wer hat Pferde-Stute Fanta gesehen?

Die Polizei sucht nach einem Pferd, das in Leubsdorf im Landkreis Mittelsachsen vermisst wird. An der Koppel, auf der das Pferd bis Freitag stand, seien keine Beschädigungen am Stromzaun festgestellt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Deshalb bestehe der Verdacht, dass Unbekannte die sieben Jahre alte Stute entwendet haben.

Seit Freitag fehlt von Pferdestute Fanta jede Spur. Bildrechte: Polizeidirektion Chemnitz/privat