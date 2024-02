Time to say Goodbye – am Mittwochabend lief "Flirteinander" zum letzten Mal bei MDR SACHSEN-ANHALT. Zum Abschied hatte die Erfinderin und Moderatorin der Sendung, Sabine Küster, acht Paare eingeladen, die sich durch "Flirteinander" kennengelernt haben. Zusammen schwelgten sie in Erinnerungen an fast 30 Jahre Dating im Radio.