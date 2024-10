CDU, BSW und SPD haben das Thema bereits im Sondierungspapier festgehalten, schreibt die CDU-Fraktion auf Anfrage von MDR THÜRINGEN. Ein "Tag in der Praxis" sei vereinbart, der Praxis- und Berufsorientierung in der Schule stärken und den Berufseinstieg erleichtern soll.

Vorbild: Ein Modellprojekt in Nordthüringen, wo in der achten und neunten Klasse an jeweils einem Tag in der Woche insgesamt vier Betriebe und vier verschiedene Berufsbilder durchlaufen werden. Das BSW will eine verstärkte Integration von praxisnahen Ansätzen in der Bildungspolitik und damit auch haptische, künstlerische und musische Fertigkeiten fördern.