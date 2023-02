Man muss bei diesen Zahlen allerdings im Hinterkopf behalten: Wer studiert, verdient zwar in der Regel an einem gewissen Punkt im Leben mehr als Menschen, die eine Ausbildung abschließen – bis man allerdings überhaupt Geld verdient, dauert es aber mitunter ganz schön lange. Und das wiederum beeinflusst das sogenannte "Lebensentgelt" – also, wie viel ein einzelner Mensch im Laufe seines gesamten Lebens verdient. Hier sind die Unterschiede schon gar nicht mehr so groß. Wer also studieren will, sollte im Blick behalten, dass sich die Zeit an der Universität oder Fachhochschule erst deutlich später im Leben auszahlt.