Herzblut, Energie und Traditionen

"Mir ist wichtig, dass die Leute sehen, was da alles dahinter steckt, wieviel Herzblut, wieviel Energie und wie toll das Handwerk ist." Außerdem sei es wichtig, dass Traditionen nicht vergessen würden und alles echt rüberkomme.

Maschinen unterstützen unsere Arbeit, aber wir verlassen uns nicht auf sie. Jedes Produkt, jedes Brot geht immer noch durch Bäckerhände. Juan Rüdrich Backfluencer und Bäckermeister

Bildrechte: Kathrin König

Das Social-Media-Dilemma

Rund 3.300 Menschen folgen Rüdrich, ein Video sei auch schon mal 350.000 Mal aufgerufen worden. "Im Grunde schadet uns Social Media ein bisschen", erzählt Juan Rüdrich. Denn: "Die jungen Leute sehen online reiche Typen, die als Influencer oder Youtuber Geld machen. Das sind aber die allerwenigsten, die das schaffen. Trotzdem denken viele: Warum soll ich mich anstrengen und eine Lehre machen? So' ne Denke macht die Handwerksberufe kaputt."

Erste Schichten starten kurz nach Mitternacht

Work-Life-Balance sei ein großes Thema. "Die Leute wollen ausschlafen und nicht zu viel arbeiten", meint Rüdrich. Er werde auch immer wieder nach dem zeitigen Aufstehen gefragt. Die ersten Bäcker in seinem 25-köpfigen Team beginnen um 00:30 Uhr, spätere Schichten starten um 1:30 Uhr und um 3:30 Uhr in der Backstube bei Krauses. "Ich denke, es ist eine Gewohnheitssache. Mittlerweile ist es für mich ganz natürlich, dass ich so früh anfange."

Bildrechte: Kathrin König

Das Gute am Frühaufstehen: Zeitiger Feierabend, Ruhe, Tageslicht

Als Lehrling seien solche Arbeitszeiten für ihn "schwierig" gewesen. Zu seinem Glück sei seine Mutter damals auch so früh aufgestanden und habe ihm immer Kaffee gekocht. "Das hat sie drei Jahre lang durchgezogen", erzählt Rüdrich mit Respekt in der Stimme für die Mama. "Mittlerweile komme ich mit vier Stunden Schlaf am Tag aus. Mittagsschlaf mache ich nur selten."

Ich liebe das, schon mittags wieder zu Hause zu sein und meine Erledigungen zu machen, wenn nicht so viel los ist, sei es beim Einkaufen oder auf Ämtern. Ich hab' mehr Freizeit, als wenn ich bis 17 Uhr arbeiten müsste. Juan Rüdrich stellvertretender Produktionsleiter der Bäckerei Krause in Dresden

Das frühe Aufstehen habe auch gute Seiten: Wer früh anfängt, hat mittags Feierabend. "Ich wöllte nicht mehr tagsüber arbeiten." Lieber nutzt der 30-Jährige den hellen Tag für Spaziergänge mit seinem Hund, Fußballtraining und geht vier bis fünf Mal in der Woche ins Fitnessstudio.

Gretchenfrage unter Bäckern: Eierschecke mit oder ohne Rosinen?

"Ich hab' Glück und einen guten Stoffwechsel. Noch", fügt der Bäckermeister lachend hinzu, der am liebsten Süßes isst und jeden Tag alles aus der Backstube probiert. "Kuchen, Kekse, Pfannkuchen, alles. Am liebsten backe ich Eierschecke, wirklich wahr." In der Bäckerei Krause gehören da übrigens keine Rosinen hinein. "Wir haben vielleicht nur zehn Mal im Jahr Bestellungen für Eierschecke mit Rosinen."

Bildrechte: Kathrin König

Bäcker aus Leidenschaft - auch zu Hause

Wenn er nicht gerade Fußball oder Kraftsport trainiert, schaut sich der Dresdner auch andere Instagram-Kanäle von Hobbybäckern an und holt sich Ideen. "Das backe ich zu Hause nach." Das Gute an seinem Beruf sei ja, dass man sich immer behelfen könne. "Alles, was Kochen und Backen angeht, liegt einem. Ein Bäcker kann auch meistens kochen und weiß sich zu helfen."



Sollten die Kuchen oder Torten-Wünsche größer ausfallen, dann darf Juan Rüdrich am Wochenende auch den Backofen auf Arbeit nutzen. Darin hatte er im vorigen Advent sechs Kilo Stollen gebacken, die er an Familie und Freunde verschenkte.

Bildrechte: Kathrin König

Backwaren verkaufen, das müsse man sich verdienen