Geld zurück für verspätete Flüge

Ungeachtet von eventuellen Schadenersatzansprüchen wegen ausgefallener Urlaubsfreuden, die man ggf. auch vor Gericht durchsetzen muss, gibt es die Fluggastrechteverordnung der EU. Das bedeutet: Wenn der Flug ausfällt oder die Verspätung ein entsprechendes Maß überschritten hat, gibt es 250, 400 oder 600 Euro je Passagier in Abhängigkeit von der Strecke. Doch obwohl es diese Zahlungen gibt, bleibt die vertragliche Verpflichtung des Veranstalters bestehen, die Reiseleistung auch zu erbringen.

Was ist, wenn ich den Flug zum Schiff separat gebucht habe?

Hier ist natürlich die Dampfschifffahrtsgesellschaft außen vor. Ansprechpartner ist jetzt die Fluggesellschaft, die mich laut Vertrag und Ticket von A nach B fliegen soll. Darauf sollte man auch bestehen und nicht gleich umkehren und die Schadenersatzkeule auspacken oder das Geld für das Ticket zurückwollen, rät Anwalt Paul Degott.

Die Fluggesellschaft als mein Vertragspartner für diese Leistung und verpflichtet, diese auch zu erbringen, egal wer streikt. Bedeutet: Sie muss für die Ersatzbeförderung sorgen und zwar in einem angemessenen Zeitraum, der eher in Stunden zu bemessen ist als in Tagen. Auch für eventuell nötige Übernachtungen muss die Airline sorgen.

Der bessere Weg ist, zu sagen: Du hast den Flug nicht durchgeführt, du bist verpflichtet, mir eine Ersatzbeförderung zu besorgen, die zumutbar ist. Paul Degott, Anwalt und Reiserechtsexperte

Wenn das Kümmern nicht in einer angemessenen Zeit geschieht, kann man selbst einen Flug organisieren und die Kosten geltend machen. Hier sind Nachweise wichtig, auch für einen eventuellen Rechtsstreit. Und "angemessen" ist auch immer eine Einzelfallbetrachtung. Einem allein reisenden Mittfünfziger wird vom Gericht vielleicht mehr zugemutet, als einer Familie mit einem Säugling. Wichtig: Bei der Kurzstrecke ist eine Ersatzbeförderung mitunter auch der Zug.

Ist es eigentlich egal, wer streikt?

Die Verpflichtung, für die Ersatzbeförderung zu sorgen, hat die Fluggesellschaft zunächst unabhängig davon, wer streikt: Sicherheitspersonal, Airline-eigenes Bodenpersonal, Flugbegleiter oder Piloten. Bei allen weiteren Forderungen wird es schnell unübersichtlich, darin begründet sich auch der Rat von Rechtsanwalt Degott, zunächst auf die Ersatzbeförderung zu bestehen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Für eine Entschädigung oder gar Schadenersatz ist es dann nicht mehr egal, wer streikt. Laut Europäischem Gerichtshof (EuGH) ist es entscheidend, ob der Streik für die Airline beherrschbar und vorhersehbar war und ob es sich um ein rein internes Ereignis handelt. Wenn also Fluglotsen oder Flughafenpersonal streiken, könnte das für die Airline eher ein nicht beherrschbares externes Ereignis sein. Bedeutet: Es sind außergewöhnliche Umstände und die Airline ist nicht entschädigungspflichtig, vielleicht aber andere.



Streikt aber das eigene Personal der Fluggesellschaft, weil – wie es Anwalt Paul Degott formuliert – diese quasi ihre Leute schlecht bezahlt, kann internes Ereignis vorliegen. Hier wäre eine Entschädigung denkbar.

Das Risiko der Anreise

Die Anreise von zu Hause zum tatsächlichen Startort der gebuchten Reise geschieht in der Regel auf eigenes Risiko. Das kann der Zug oder ein Mietwagen sein und die Verantwortung bis zum rechtzeitigen Erscheinen am Gate liegt zunächst sehr stark beim Reisenden. Komme ich zu knapp am Flughafen an und ist die Schlange ausgerechnet jetzt zu lang, hätte ich mal besser mehr Puffer eingeplant. Bildrechte: picture alliance/dpa/Friso Gentsch