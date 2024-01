Eigentlich hätten die Supermärkte lieber über Lebensmittel geredet. Das ist ein ganz großes Thema in der Gesellschaft und damit auch bei den Märkten. Danach folgen die Retouren der Versandhändler als Aufreger und irgendwann vielleicht auch die Saisonware. Bei den Lebensmitteln sind die Zahlen übrigens eindeutig.

Die Supermärkte sind für sieben Prozent der Abfälle verantwortlich, wir Verbraucher für fast 60 Prozent , sagt das Bundeslandwirtschaftsministerium. Das ist also die Geschichte mit der eigenen Nase. Gutes Management beim Einkauf und der Lagerhaltung, Preissenkung wenn nötig und die Tafeln sind hier die großen Themen der Supermärkte, um Lebensmittelabfälle zu minimieren.

Alles, was man sich vorstellen kann: Auffallend ist, dass alle schritlich antworten und niemand dazu ein Interview gibt.

Allerdings eben zum Thema Lebensmittel und speziell beschichteten Avocados und Zitrusfrüchten, die so länger frisch bleiben sollen. Zur Saisonware schrieb Edeka, dass man teilweise den Preis reduziert, teilweise die Waren spendet und man verwies auch auf die Besonderheit bei Silvesterartikeln. Diese können die Märkte zum Beispiel komplett an den Hersteller retournieren.

Auch das Umweltbundesamt hat Interesse an den Antworten der Supermärkte gezeigt, bisher war die Saisonwaren aber noch nicht das große Thema bei den Behörden, eher Lebensmittel und Versandretouren, was natürlich an den Mengen liegt. Das Werkzeug für die Abfallvermeidung liefert die EU mit der Öko-Design-Richtlinie, die nicht nur Energieverbrauch, sondern auch Reparaturfähigkeit und Zerlegbarkeit im Blick hat.