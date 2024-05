Der Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis hat bei Elektro-Altgeräten und Sperrmüll einen Rückgang von etwa zehn Prozent in den vergangenen Jahren beobachtet. Doch "das Sperrmülltelefon steht niemals still", sagt Sachbearbeiterin Susanne Michel. Zu Corona-Zeit hat sie bemerkt: "Die Leute räumen aus". Gleichzeitig konnte nicht so leicht neu gekauft werden.

Anders in Arnstadt und Ilmenau. Während die Restabfall-Menge im Ilm-Kreis 2023 weniger wird, ging die Sperrmüll-Menge im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent nach oben (von 3.559 Tonnen auf 3.860 Tonnen), wie die zuständigen Behörden zum Jahresende mitteilten.

Reparaturbonus: 3.000 Tonnen CO2 und 400 Tonnen Elektroschrott eingespart

Nicht alles, was defekt ist, muss direkt in die Tonne. Der Reparaturbonus hat dafür offenbar sensibilisiert und einen Anreiz geschaffen. Im vergangenen Jahr wurden 13.000 Anträge auf einen Reparaturbonus gestellt. Damit stieg die Zahl laut Umweltministerium im Vergleich zum Vorjahr an. Zm 31. Dezember 2023 lief der Reparaturbonus 3.0 dann zunächst aus. Bevor es ab Mitte Mai die vierte Auflage gibt, wurde noch einmal genau hingeschaut, was der Bonus bisher gebracht hat.

Das beauftragte Berliner Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) fand heraus, dass es rund 5,5 Millionen Euro Gesamtumsatz im Zusammenhang mit Bonus am Reparaturmarkt gegeben hat - rund 2,3 Millionen Euro davon wurden in den vergangenen Jahren gefördert. Die Hälfte der Reparaturen seien von Fachhändlern durchgeführt worden, ein Viertel in Werkstätten. Laut Ministerium ergab die Studie zudem, dass die Reparaturen rund 3.000 Tonnen CO2 eingespart und fast 400 Tonnen Elektroschrott vermieden haben.

In Thüringen wird Tüfteln und Reparieren belohnt - und damit schonen wir die Umwelt und viele Geldbeutel. Umweltminister Bernhard Stengele