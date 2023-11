Bildrechte: picture alliance / AP Photo | MARTIN SCHUTT

Das ADVENTSFEST DER 100.000 LICHTER im Ersten Adventsfest mit Florian Silbereisen seit 19 Jahren: Als Helmut Kohl noch zu Gast war

Hauptinhalt

14. November 2023, 16:02 Uhr

Das Adventsfest gehört für viele zum festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Auch in diesem Jahr lädt Florian Silbereisen am 2. Dezember in seine Show ein. Wir werfen hier einen Blick in die Geschichte des Events.