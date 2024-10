Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Unter dem Motto „Alles funkelt! Alles glitzert!“ wird sich die legendäre Westfalenhalle in Dortmund in ein riesiges Lichtermeer verwandeln. Eingeläutet von der Eurovisionsfanfare und viel Feuerwerk wird Gastgeber Florian Silbereisen den Fans vor Ort und vor dem Fernseher ein echtes Schlager-Spektakel bieten.



Einige Stars haben bereits ihre Auftritte bei der größten Schlager-TV-Live-Show Europas bekanntgegeben und lassen die Vorfreude auf die große Sause am 19. Oktober 2024 wachsen!