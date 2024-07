Auch im Jahr 2024 fiebern alle Schlagerfans der großen Sommerparty in Kärnten entgegen. Das liegt insbesondere an den nun angekündigten nationalen wie internationalen Musikstars, die (Samstag, 13. Juli ab 20:15 Uhr im Mitteldeutschen Rundfunk) auf der Seebühne das Mikrofon in die Hand nehmen werden.

In Österreich hat die "Starnacht" eine lange Tradition, seit nun 25 Jahren begeistert das Format die Zuschauer vor Ort und vor den TV-Geräten. Die Veranstaltungen am Wörthersee und in der Wachau, und seit 2022 auch wieder am Neusiedler See sorgen immer - nicht zuletzt auch durch die einmaligen Naturkulissen - national und international für Aufsehen.