Dafür hat die gebürtige Londoner hart gearbeitet. Bereits während ihrer Kindheit bekam Anna Gesangsunterricht, lernte Harfe, Geige und Klavier. Als sie 14 war, hatte sie ihren ersten Auftritt als Model. 2023 gewann sie an der Seite von Profi-Tänzer Valentin Justin die RTL-Show "Let’s Dance" . Im Januar 2024 erschien unter dem Titel "Behind blue Eyes" die erste Single von Anna und sie absolvierte in Florian Silbereisens großer Fernsehshow "Die Schlagerchampions" ihren ersten Fernseh-Auftritt , der zweite folgte im März in " Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen" . Das sind gute Gründe für die Newcomerin, am 22. März ihren 24. Geburtstag gebührend zu feiern. Ihr wichtigstes Ziel jedoch war und ist:

Auch hinter ihrem Song "Behind Blue Eyes" steckt die persönliche Geschichte der Londonerin. "No one knows what it's like, to be the bad girl, to be the sad girl", singt sie. "Niemand weiß, wie es ist, das böse Mädchen, das traurige Mädchen zu sein." Niemand könne hinter ihre blauen Augen schauen und wirklich wissen, was sie fühlt.