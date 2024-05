Das Format beschäftigt sich mit dem dubiosen Geschäft des Reality TV, das so einfach und authentisch wirkt, hinter dem aber laut Recherchen ein brutales, teilweise gefährliches Business zu stecken scheint. Das musste auch Annemarie am eigenen Leib erfahren.

Fakt ist allerdings, dass in solchen Formaten zumeist nicht alle Seiten der eigenen Persönlichkeit gezeigt werden, sondern mit Vorliebe die schlechten. Das bringt den Sendern Einschaltquoten. Im Sommerhaus schossen Annemarie und ihr Mann Tim immer wieder gegen eine Kandidatin – ein Verhalten, dass sie heute bereue. Doch die Produktion hätte Mittel und Wege gehabt, Streits erst so richtig übel aussehen zu lassen.

Laut SWR-Recherchen gäbe es bei Reality TV-Produktionen viele Tools, um Teilnehmer aus der Reserve zu locken oder schlecht darzustellen – sei es Schlafentzug, um Menschen dünnhäutig zu machen, Unmengen an Alkohol, Strafen wie Zigarettenentzug oder eine ausgeklügelter Schnitt in der Nachbearbeitung. Im Reality TV ist also bei weitem nicht so viel echt, wie man vermuten könnte.